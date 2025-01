Douglas Luiz, da Juventus, está na mira do Manchester City, afirma site

O volante brasileiro Douglas Luiz, da Juventus e com passagens na seleção brasileira, é um dos nomes analisados pelo Manchester City para reforçar o elenco do técnico Pep Guardiola. A informação foi divulgada pelo site The Athletic, que pertence ao jornal The New York Times. O clube inglês tem a intenção de contar com o jogador por empréstimo, sem obrigação de compra. A equipe italiana, contudo, só estaria disposta a negociar o atleta de forma definitiva, ou, no caso de empréstimo, com a obrigação de compra.

Na atual temporada, Douglas Luiz contabiliza 16 partidas pela Juventus. O brasileiro não marcou nenhum gol e não deu assistências até o momento. O Nottingham Forest, da Inglaterra, é outro clube que demonstrou interesse no meio-campista nas últimas semanas. O Manchester City prioriza a contratação de um jogador para reforçar o meio-campo. O espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, ainda se recupera de uma grave lesão no joelho e não atuará nesta temporada.

O jogador foi revelado pelo Vasco e já fez parte do elenco do Manchester City, que o contratou junto ao time carioca em 2017. Mas, o clube inglês o emprestou para o Girona, da Espanha. Posteriormente, Douglas Luiz foi negociado com o Aston Villa. Por fim, ele chegou à Juventus no ano passado.