Inter e México terá transmissão ao vivo e exclusiva na TV aberta

O amistoso entre Inter e México terá transmissão ao vivo na TV aberta. O confronto está marcado para as 21h desta quinta-feira (16), no Beira-Rio, e será exibido com exclusividade pela Record no Rio Grande do Sul, no Canal 2. O duelo ficará marcado pelas homenagens aos massagistas Juarez e Banha, que estão se aposentaram recentemente, além do lançamento dos uniformes de ambos os times, patrocinados pela Adidas.