São Paulo ficou otimista por Oscar após ouvir o primeiro 'não'; entenda

O meia Oscar será apresentado oficialmente nesta terça-feira (14). O jogador negociou por semanas com o Tricolor, com idas e vindas, e o São Paulo ficou otimista após ouvir um 'não' do atleta. O Tricolor negociava com o atleta, mas esbarrava na questão familiar e na questão financeira. A família do jogador não desejava voltar ao Brasil neste momento.

Quando as conversas se tornaram públicas, o jogador ligou para o jornalista André Plihal, da ESPN, para avisar que não acertaria com o Tricolor. Segundo ele disse na época, a intenção era não criar falsas expectativas na torcida.

No entanto, a diretoria do São Paulo estranhou o movimento e foi atrás para entender. Ao Tricolor, fontes próximas ao jogador disseram que o atleta queria tirar a pressão da negociação para poder conversar com calma com sua família. E foi aí que o Tricolor ficou otimista pelo negócio.

Daí em diante, a torcida do São Paulo invadiu os perfis de Oscar e de sua esposa para pedir pela vinda do jogador. O carinho demonstrado pesou na decisão e ajudou o meia a convencer a família e jogar novamente pelo Tricolor.

Quando venceu esse obstáculo, o São Paulo então passou à parte financeira e não demorou a chegar a um acordo prévio. O Tricolor, então, conversou com a Superbet, patrocinadora máster, para se certificar de que teria a ajuda financeira antes de dar o último ok ao jogador.

Oscar tem se destacado nos treinamentos na pré-temporada em Orlando (EUA) e encantado o treinador Luis Zubeldía. O jogador tem as características exatas que o argentino buscava: um camisa 10 que pode cair também pelo lado do campo.