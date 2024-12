Bola de Prata premia Bernabei e Alan Patrick na seleção do Brasileiro

Repercutindo o término do Campeonato Brasileiro e seus principais destaques, foi realizado o Prêmio Bola de Prata da ESPN, ontem, em São Paulo. Premiando a seleção da competição, artilheiro, revelação e mais, três colorados foram reconhecidos.

O Inter teve dois jogadores reconhecidos no onze ideal do Brasileirão: Bernabei foi eleito o melhor lateral-esquerdo da competição, enquanto Alan Patrick foi considerado o melhor meia, desbancando Savarino, do Botafogo, e Rodrigo Garro, do Corinthians. Já no futebol feminino, a meio-campista Leticia Monteiro, das Gurias Coloradas, foi eleita a revelação do campeonato, aos 22 anos.

O técnico Roger Machado disputava a alcunha de melhor técnico, mas perdeu para Artur Jorge, do Botafogo, que conquistou o título nacional. No feminino o ex-Inter Lucas Piccinato, do Corinthians, ficou com o posto. Ele também foi campeão do Brasileiro.

Dentro das quatro linhas, o Colorado fechou a temporada na derrota para o Fortaleza, no domingo, na Arena Castelão, e só volta a campo no dia 22 de janeiro, para a largada do Gauchão. A comissão técnica terá, portanto, mais de um mês para organizar o que parece já estar no caminho certo. No entanto, em entrevista coletiva após o revés, Roger Machado falou que "entra em férias, mas não entra: a gente (treinador e direção) fica no grupo de WhatsApp mandando informação e se atualizando", o que indica os movimentos do clube nos bastidores, de olho em 2025.

Esperando reforços, o treinador entende como natural o assédio do futebol do exterior em alguns dos destaques da equipe na arrancada rumo à Libertadores, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Diante do orçamento apertado, a tendência é que o ano comece já sem, ao menos, um titular. Por isso, a importância de "não entrar de férias" e seguir de olho no mercado.

Dentre os protagonistas, o zagueiro Vitão é o mais cotado para deixar o Beira-Rio, enquanto o lateral-direito Bruno Gomes também atrai interesse da Europa. Ademais, a direção negocia com o Celtic, da Escócia, a compra do lateral-esquerdo Bernabei, cujo empréstimo se encerra na virada do ano. Sem uma definição, Renê já tem a renovação encaminhada, evitando o risco de iniciar a temporada sem ninguém na posição. Mais à frente, Alario não deve permanecer. Ele tem contrato válido por mais um ano, mas deve ser vendido ou rescindir em comum acordo.