Rota do Futebol SP: secretaria lança guia turístico do esporte em São Paulo

As Secretarias de Turismo e Esporte do Estado de São Paulo lançaram nesta terça (3), durante o Expo Fórum Visite SP, sediado no WTC Events Center, o Rota do Futebol SP. Trata-se de um guia turístico que revisita o passado e apresenta o presente do esporte em território paulista. O guia foi elaborado em parceria com clubes e prefeituras de todo o estado. O material lista atrações tanto na capital paulista quanto em cidades do interior e do litoral.

LEIA TAMBÉM: Fifa define restrições para a fase de grupos do Super Mundial de Clubes

São contemplados dez estádios de cinco cidades diferentes no itinerário. As arenas ficam em São Paulo, Santos, Bragança Paulista, Ribeirão Preto e Araraquara, porém só a capital reúne seis desses palcos. O guia reúne atividades disponíveis em cada um desses estádios, como visitas a salas de troféus.

A projeto tem como objetivo estimular o turismo esportivo aproveitando-se da relação histórica de São Paulo com o futebol. Inclusive, o estado paulista se apresenta como o berço do esporte no País.

Foi em terras paulistas que Charles Miller, o "pai do futebol", desembarcou em 1894 trazendo as primeiras bolas, uniformes e o conhecimento das regras que dariam início à modalidade.

O Rota do Futebol SP também indica museus, memoriais e pontos turísticos do esporte, como o Píer do Rei Pelé, em São Vicente. Além disso, o documento explora estabelecimentos culturais e gastronômicos que têm relação com o esporte e a história da região. "Este guia é um convite para que todos explorem a história do futebol em São Paulo e se encantem com suas belezas e singularidades", afirmou Coronel Helena Reis, secretária de Esportes de São Paulo.

ESTÁDIOS NO GUIA DO FUTEBOL SP

Pacaembu, em São Paulo

Vila Belmiro, em Santos

Neo Química Arena, em São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo,

MorumBis, em São Paulo

Canindé, em São Paulo

Rua Javari, em São Paulo

Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arena Nicnet, em Ribeirão Preto

Fonte Luminosa, em Araraquara