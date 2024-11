Flamengo consegue efeito suspensivo, e Bruno Henrique enfrenta o Cuiabá

O Flamengo terá Bruno Henrique para o jogo diante do Cuiabá, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu efeito suspensivo para o atacante, que viajou com a delegação.

O Rubro-Negro já aguardava essa decisão. O clube programava a viagem do camisa 27 junto ao restante do elenco para Cuiabá nesta terça-feira, após o treino no Ninho do Urubu. A decisão foi deferida na tarde desta terça. A auditora do caso é Antonieta Silva Pinto.

Bruno Henrique foi punido com duas partidas de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento aconteceu pela expulsão diante do Corinthians com a falta em Matheuzinho. O atacante já cumpriu um jogo na final da Copa do Brasil. Como a competição acabou, ele precisaria cumprir o segundo no Brasileirão. Como Gabigol segue afastado, a tendência é que Bruno Henrique seja titular na Arena Pantanal. O Flamengo não tem nenhum centroavante de origem no momento. A bola rola às 19h (de Brasília).

Bruno Henrique foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O atacante acertou uma solada na cabeça de Matheuzinho e recebeu o cartão vermelho direto. No julgamento, o Flamengo apresentou como provas uma postagem do jogador após a partida e a resposta de Matheuzinho.