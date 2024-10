Horner admite que Red Bull pode trocar Sérgio Perez ao final da temporada da Fórmula 1

A Red Bull surpreendeu no começo de junho ao anunciar a renovação de Sergio Pérez até o fim de 2026. Menos de cinco meses depois, o chefe da escuderia, Christian Horner, admite que os resultados do mexicano não estão agradando e deixou no ar a possibilidade de trocar o segundo piloto já para a próxima temporada.

O companheiro de Max Verstappen completou sua quinta corrida na temporada sem somar pontos no GP do México, no fim de semana, irritando bastante Horner, que não poupou críticas ao piloto - errou no classificatório e largou somente em 18º, terminando uma posição acima em sua corrida local.

"Checo (apelido de Sergio Pérez) novamente teve um fim de semana horrível. Nada deu certo. Ele sabe que a Fórmula 1 é um negócio baseado em resultados e, inevitavelmente, quando você não está entregando, os holofotes estão firmemente voltados para você", disparou Horner.

"Como equipe, precisamos ter os dois carros marcando pontos e essa é a natureza da Fórmula 1. Da perspectiva da equipe, estamos trabalhando com ele o máximo que podemos para tentar dar suporte", explicou. "Acho que fizemos tudo o que podíamos para apoiar Checo, e continuaremos a fazer isso no Brasil no próximo fim de semana, mas chega um momento em que você não pode fazer muito."

Com o resultado negativo na Cidade do México - Verstappen, punido em 20 segundos, terminou somente em sexto - a Red Bull perdeu a segunda colocação na classificação do Mundial de Construtores para a Ferrari.

São 25 pontos de desvantagem para a escuderia italiana e impressionantes 54 atrás da líder McLaren, restando apenas quatro corridas na temporada. Terminar em terceiro seria o pior resultado da Red Bull no Mundial de Construtores desde 2019, o que pressiona Pérez.