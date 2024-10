Valdivia, ex-Palmeiras, é preso no Chile por denúncia de crime sexual

O ex-jogador de futebol Jorge Valdivia, famoso no Brasil por ter defendido o Palmeiras nos anos 2000 e na década passada, foi preso nesta terça-feira após ser denunciado por suposta agressão sexual, informou o Ministério Público do Chile. A prisão ocorreu na madrugada desta terça-feira (22) após o Ministério Público expedir mandado de prisão contra ele. A investigação do caso deverá ser formalizada à tarde. "Ele está detido", indicou o Ministério Público em comunicado.

"Esta tarde, a Promotoria recebeu uma denúncia por crime sexual contra Jorge Valdívia. Ele está sendo investigado e a diligência está em desenvolvimento. Para proteção da vítima, não daremos informações", declarou o MP. Na véspera, as autoridades haviam confirmado ter recebido denúncia de abuso sexual contra Valdivia. Segundo a acusação, os fatos ocorreram na noite do último domingo (20), após uma reunião em um restaurante peruano na comuna de Providencia, na capital chilena.

De acordo com o jornal La Tercera, do Chile, a denunciante, que trabalha como tatuadora, disse em depoimento que os fatos ocorreram neste domingo, 20 de outubro. O encontro aconteceu no restaurante peruano Chicha em Ají, em Providencia. Após se conhecerem, eles teriam combinado de se encontrar no local para fazer uma tatuagem. A suposta vítima e Valdivia teriam consumido bebidas alcoólicas e a mulher disse não se lembrar do que aconteceu depois disso. Ela contou que Valdivia confirmou a ela que tiveram relações sexuais.

O ex-jogador de 41 anos, atualmente comentarista esportivo, negou ter cometido agressão sexual e afirmou ter uma "relação consensual". "Não conheço as motivações desta ação, mas nego categoricamente ter agredido sexualmente qualquer pessoa", afirmou o ex-meio-campista à imprensa local.

Considerado um dos jogadores mais talentosos do futebol chileno, Valdivia se formou na base do Colo-Colo, onde se consolidou em 2005. No Brasil, se tornou conhecido pelas duas passagens que teve no Palmeiras, entre 2006 e 2008 e entre 2010 e 2015. Pela seleção chilena, ele acumulou diversas convocações entre 2005 e 2017. Pela equipe, se sagrou campeão da Copa América de 2015. No entanto, sua trajetória pelos clubes e pela seleção foi marcada por seguidas lesões e suspensões por questões disciplinares em campo.