Com gols de estrangeiros, Grêmio vence o Fortaleza por 3 a 1

Com gols de Aravena , Braitwaite e Soteldo, o Grêmio venceu nesta sexta-feira (4) o Fortaleza por 3 a 1 na Arena, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. No primeiro tempo, Aravena marcou seu primeiro gol com a camisa gremista. Com o jogo empatado na etapa final, Braithwaite fez o segundo gol. No final do jogo, Soteldo fechou a conta para o Grêmio. Com a vitória, o Tricolor gaúcho chegou aos 35 pontos, subiu para a 11ª colocação e aguarda o complemento da rodada com os jogos de sábado para confirmar a posição ao final da rodada. O gol do Fortaleza foi marcado por Hércules.

O Tricolor começou o jogo atacando o Fortaleza e chegou com mais perigo em bolas cruzadas. Aos 13 minutos, em ataque pela direita, Braithwaite passou para Cristaldo. O camisa 10 gremista avançou em velocidade e cruzou, a bola desviou e Aravena, nas costas da defesa, completou para o gol inaugurando o placar e marcando seu primeiro gol pelo Tricolor.



A vantagem não durou muito. Aos 17, Hércules chutou cruzado para empatar o duelo. Lá e cá, as duas equipes faziam o enfrentamento aberto e obrigaram os goleiros a trabalharem. Aos 23, João Pedro chutou de fora da área e João Ricardo caiu para defender. Cristaldo tentou cruzado e parou em nova defesa do arqueiro. No minuto seguinte, Mancuso mandou de fora da área e Caíque fez a defesa no chão. Já aos 26 minutos, depois da troca de passes, Cristaldo chutou rasteiro e mandou rente a trave.



À frente da equipe, o auxiliar técnico Marcelo Salles teve que fazer a primeira mudança. Aos 29 minutos, Gustavo Martins saiu para a entrada de Pedro Geromel. Com menos oportunidades claras de gols, o Grêmio voltou a chegar forte nos acréscimos. Aravena cruzou pela direita, Braithwaite completou de canhota e Cardona cortou. Na sobra, Edenílson tentou e Kuscevic também cortou.



No começo do segundo tempo, Braithwaite recebeu na área, mas foi travado no momento da finalização. Após tentar no primeiro e no segundo tempo, o dinamarquês balançou a rede. Braithwaite driblou Mancuso, invadiu a área e, mesmo com dois marcadores, finalizou rasteiro de esquerda para acertar o cantinho de João Ricardo e marcar 2 a 1 para o Grêmio.



Aos 21, mais duas trocas no time. Igor e Soteldo entraram nos lugares de Cristaldo e Aravena. Aos 31, Lucero cabeceou e Caíque voou para fazer boa defesa e manter o Grêmio à frente no placar. Com 34 minutos, Edenílson sofreu falta de Mancuso, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com 37 minutos, Rafael Cabral entrou no lugar de Caíque, que precisou ser substituído. Na mesma parada para a troca do goleiro, Diego Costa substituiu Edenílson.



Em uma bola longa para o campo de ataque, Diego Costa ajeitou com o peito para Braithwaite, que conduziu e passou para Soteldo, que limpou a marcação e carimbou a trave. A bola ficou viva e Igor dominou e cruzou na medida para Soteldo pegar de primeira e confirmar a vitória do Grêmio por 3 a 1.



Agora, a equipe volta suas atenções para o jogo atrasado da 6ª rodada contra o Atlético-MG, que será disputado durante a parada para data FIFA, na quarta-feira (9), às 19h30min, na Arena MRV, em Minas Gerais.

Grêmio (3): Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson (Diego Costa); Cristaldo (Igor), Braithwaite e Aravena (Soteldo). Técnico: Marcelo Salles - Renato Portaluppi cumpre suspensão.



Fortaleza (1): João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Kervin Andrade), Hércules (Pochettino) e Matheus Rossetto (Martínez); Yago Pikachu (Calebe), Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda. Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)