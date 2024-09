Após enchente, Inter revela prejuízo de R$ 90 milhões e prevê novas vendas em 2024

O presidente Alessandro Barcellos afirmou para a imprensa, no CT Parque Gigante, na sexta-feira (20), que o prejuízo do Inter por causa dos temporais e das enchentes que castigaram toda Porto Alegre em maio, está na casa dos R$ 90 milhões. O valor engloba as reformas, tanto no CT quanto no Beira-Rio, a logística e o dinheiro que deixou de entrar com o clube tendo que atuar em diferentes estádios ao longo da temporada.

"Estamos comprometidos em garantir a sustentabilidade financeira do Internacional, apesar dos desafios impostos, como a recente enchente. A adesão de novos sócios e a redução de custos são reflexos desse esforço contínuo. Com mais parcerias, buscamos novas fontes de receita e trabalhamos para que o clube se fortaleça cada vez mais, equilibrando dívidas e investindo no nosso futuro", afirmou o presidente.

Apesar do alto valor apresentado, o mandatário destacou que as finanças do clube estão controladas, e que não vai deixar de pagar em dia os salários e os direitos de imagem dos atletas. Os funcionários também não serão prejudicados com a nova situação financeira do clube.

Barcellos, no entanto, destacou que houve também uma perda esportiva causada pelas enchentes. Os times gaúchos ficaram um tempo parados e, quando retornaram, foram obrigados a mandar seus jogos em outros estádios. Isso, na visão do presidente, interferiu na evolução do clube e contribuiu nas eliminações da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Devido ao prejuízo, o Colorado atuou timidamente na janela de transferência e conseguiu enxugar sua folha salarial, algo em torno de R$ 13,5 milhões. O clube está traçando planos de contenção de rotas, tanto que contratou serviços de consultoria para ajudar na reestruturação. Além disso, recebeu R$ 2 milhões de auxílio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), valor que deve aumentar em breve, e vem tentando uma ajuda junto ao Governo Federal.

O clube também estima nova venda de jogadores ainda neste ano. A expectativa é que novas ações sejam lançadas para levar os torcedores a virarem sócios, além de continuar na busca por novos patrocinadores.

"Seguimos determinados a consolidar a nossa trajetória de crescimento e estabilidade, focando em mais eficiência, em novas oportunidades e parcerias que permitam ao clube continuar competitivo dentro e fora de campo", completou Barcellos.