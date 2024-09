Norris vence o GP de Cingapura de ponta a ponta e diminui vantagem de Verstappen na F-1

Lando Norris, da McLaren, venceu o GP de Cingapura de ponta a ponta neste domingo e diminuiu a vantagem de Max Verstappen, da Red Bull, que terminou na segunda colocação, no Mundial de F-1 para 52 pontos. Oscar Piastri, da McLaren, completou o pódio.Norris ainda tinha o ponto extra pela melhor volta da corrida, mas Daniel Ricciardo, da RB, trocou os pneus no final da prova e tirou a bonificação pelo giro mais rápido de Norris em sua penúltima volta, ajudando Verstappen na classificação.Depois alguns problemas em suas largadas durante a temporada, Norris conseguiu manter a primeira posição ao sair na pole em Cingapura. Largando em terceiro, Lewis Hamilton tentou atacar a segunda posição de Verstappen, mas o piloto da Red Bull defendeu bem.O outro piloto da McLaren, Oscar Piastri, porém, perdeu a quinta posição para Nico Hülkenberg, da Haas, mas conseguiu retomar o posto mais tarde. Alguns carros saíram da pista na primeira curva. Antes da 20ª volta, Norris já tinha mais de 10 segundos de vantagem para Verstappen. A distância ia aumentando à medida que as voltas se acumulavam e no 26º giro já era superior a 20 segundos.Verstappen foi aos boxes na 30ª volta e voltou à pista ao lado de Charles Leclerc, da Ferrari, que fez a curva na frente da Red Bull. Pouco depois, Verstappen o ultrapassou. Norris, que havia errado na 29ª volta e tocado na barreira, seguiu para a troca de pneus na 31ª volta e, devido a vantagem acumulada no início da prova, voltou na liderança.Sem parar nos boxes, Piastri assumiu a segunda posição, seguido por Verstappen. O piloto da McLaren só foi aos boxes na 39ª volta e voltou na quinta posição, atrás das Mercedes de George Russell e Hamilton.Piastri era muito mais rápido do que as Mercedes e conseguiu superar Hamilton na volta seguinte, enquanto Norris já tinha mais de 20 segundos de vantagem para Verstappen. A ultrapassagem sobre Russell aconteceu na 45ª volta. Com 12 voltas para o final da corrida, Norris tinha mais de 25 segundos de vantagem para Verstappen, e a McLaren pedia pelo rádio "concentração". Ele já havia feito a volta mais rápida da corrida.O piloto da McLaren só precisou administrar para conquistar sua terceira vitória em 122 corridas na F-1. Pouco antes de Norris receber a bandeira quadriculada, Daniel Ricciardo, da RB, tirou seu ponto extra ao registrar a volta mais rápida da corrida.A 19ª das 24 etapas do Mundial de F-1 será o GP dos EUA, no circuito das Américas em Austin. A corrida sprint acontece no dia 19 de outubro, e a prova principal no dia seguinte.