Depay vai de helicóptero ao Parque São Jorge e é recebido com sirene

O atacante Memphis Depay foi levado de helicóptero ao Parque São Jorge, onde fica a sede social do Corinthians, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (11). Depay desceu no gramado do estádio Alfredo Schürig, que fica dentro do clube social do Corinthians. Ele chegou ao local vestindo terno e gravata. O atacante foi recepcionado por Augusto Melo. O presidente corintiano deu um abraço no jogador e entregou uma camisa do clube.

Depay ganhou outro 'presente'. Um broche com o símbolo do Corinthians foi colocado no terno do atleta.

A sirene tocada quando o Corinthians contrata grandes jogadores foi acionada. Depay caminhou dentro do Parque São Jorge e foi seguido por várias pessoas. O holandês teve agenda cheia nesta quarta-feira. Além do desembarque no aeroporto de Guarulhos, com a presença de torcedores e a visita ao Parque São Jorge, o jogador vai à Neo Química Arena assistir ao jogo do Corinthians contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Memphis será apresentado à torcida no gramado. O Corinthians divulgou um convite para os torcedores chegarem mais cedo ao estádio para recepcionarem o jogador, que irá ao campo às 20h40. O jogo começa às 21h. A apresentação oficial e coletiva de imprensa serão realizadas nesta quinta-feira. O evento será realizado na Neo Química Arena e não no CT Dr. Joaquim Grava, como é o habitual.