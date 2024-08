Thiago Motta estreia na Juventus com 3 a 0 sobre o Como no Italiano

O técnico Thiago Motta estreou no comando da Juventus com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Como, nesta segunda-feira (19), pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Além de iniciar sua trajetória no time de Turim com triunfo, viu também uma aposta sua brilhar na partida no Allianz Stadium. O atacante belga Samuel Mbangula, de 20 anos, fez sua estreia profissional e marcou o primeiro gol do jogo após uma bela jogada individual.

LEIA TAMBÉM: Filho de Ronaldinho Gaúcho vai defender time da 2ª divisão da Inglaterra



Depois de levar o Bologna à Liga dos Campeões, o brasileiro naturalizado italiano foi contratado para substituir Massimiliano Allegri na Juventus. O Como voltou à elite do Italiano após 21 anos e começou a partida contra a Juventus com mais posse de bola, mas sem ameaçar o gol de Di Gregorio.



O time da casa só foi ameaçar o Como aos 20 minutos, com uma cabeçada de Vlahovic, que fez 16 gols pela Juventus no último Italiano. Três minutos depois, Mbangula recebeu pela esquerda, avançou para o centro do campo e bateu na entrada da área. A bola entrou no canto esquerdo do goleiro Pepe Reina.



Em nova jogada pela esquerda, o turco Yildiz cruzou na área, Vlahovic fez o corta-luz e Weah bateu forte. A bola explodiu no travessão, caiu dentro do gol e voltou para o campo. O gol foi marcado imediatamente após o árbitro receber a confirmação no aparelho de pulso.



No segundo tempo, Vlahovic marcou de cabeça no primeiro minuto, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada. Apesar de ter passado em branco, o atacante sérvio teve uma boa performance, com duas bolas na trave e uma cobrança de falta que passou muito perto do gol. O terceiro gol saiu já nos acréscimos. Mbangula inverteu o jogo da esquerda para a direita, acionando Cambiasso, que bateu de fora da área no canto de Reina. Depois de levar o Bologna à Liga dos Campeões,. O Como voltou à elite do Italiano após 21 anos e começou a partida contra a Juventus com mais posse de bola, mas sem ameaçar o gol de Di Gregorio.O time da casa só foi ameaçar o Como aos 20 minutos, com uma cabeçada de Vlahovic, que fez 16 gols pela Juventus no último Italiano., avançou para o centro do campo e bateu na entrada da área. A bola entrou no canto esquerdo do goleiro Pepe Reina.Em nova jogada pela esquerda, o turco Yildiz cruzou na área, Vlahovic fez o corta-luz e Weah bateu forte.. O gol foi marcado imediatamente após o árbitro receber a confirmação no aparelho de pulso.No segundo tempo,por impedimento no início da jogada. Apesar de ter passado em branco, o atacante sérvio teve uma boa performance, com duas bolas na trave e uma cobrança de falta que passou muito perto do gol. O terceiro gol saiu já nos acréscimos. Mbangula inverteu o jogo da esquerda para a direita, acionando Cambiasso, que bateu de fora da área no canto de Reina.