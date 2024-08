Premier League lançará página para explicar decisões do árbitro

As decisões da arbitragem no futebol são motivo de polêmica em quase todas as ligas do mundo. Visando aproximar a torcida das decisões tomadas dentro de campo, a Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, anunciou o lançamento de uma página oficial para fazer as análises em tempo real da atuação dos árbitros nos jogos da competição.

O chamado Premier League Match Centre funcionará na rede social X (antigo Twitter) e contará com a participação de especialistas do Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão responsável pela arbitragem de jogos do futebol profissional inglês.



Segundo a Premier League, a página trará explicações factuais sobre as decisões de arbitragem em campo, incluindo aquelas tomadas pelo VAR. "Emitiremos atualizações quase em tempo real sobre questões operacionais de todas as partidas, incluindo esclarecimentos sobre arbitragem e VAR. Esta conta está aberta para todos os torcedores seguirem com o objetivo de aumentar a transparência em torno do VAR e da arbitragem na Premier League", diz o comunicado. O chamado(antigo Twitter) e contará com a participação de especialistas do Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão responsável pela arbitragem de jogos do futebol profissional inglês.Segundo a Premier League,em campo, incluindo aquelas tomadas pelo VAR. "Emitiremos atualizações quase em tempo real sobre questões operacionais de todas as partidas, incluindo esclarecimentos sobre arbitragem e VAR. Esta conta está aberta para todos os torcedores seguirem com o objetivo de aumentar a transparência em torno do VAR e da arbitragem na Premier League", diz o comunicado.