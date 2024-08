Caroline Santos e Henrique Marques são eliminados sem repescagem no taekwondo em Paris-2024

Estreantes em Jogos Olímpicos, os brasileiros Caroline Santos e Henrique Marques encerraram suas participações no torneio de taekwondo em Paris-2024 nesta sexta-feira sem a chance de disputar a repescagem.

precisariam que seus algozes avançassem à final para voltar na repescagem para tentar disputar a medalha de bronze, assim como havia feito na quinta-feira o colega de seleção brasileira Edival Pontes, o Netinho, que foi ao pódio Os brasileiros caíram nas fases iniciais da competição epara tentar disputar a medalha de bronze, assim como havia feito na quinta-feira o colega de seleção brasileirana categoria até 68 kg.

Vice-campeã nos Mundiais de 2019 e 2023, Caroline Santos foi derrotada na estreia na Olimpíada pela tailandesa Sasikran Tongchan por 2 a 0 (5/4 e 7/6) na categoria até 67 kg. Como, nas quartas, Tongchan perdeu de Aleksandra Perisic, da Sérvia, também por 2 a 0 (5/3 e 4/2), a brasileira de 28 anos foi eliminada.

Já Henrique Marques derrotou na estreia Saleh Elsharabaty, da Jordânia, na categoria até 80 kg. Após vencer o primeiro round por 4 a 1, o brasileiro estava em desvantagem no segundo (12 a 5), mas o jordaniano levou cinco punições e a luta terminou com a vitória de Marques. Nas quartas de final, porém, o brasileiro de 20 anos fez uma luta equilibrada, mas perdeu do sul-coreano Geonwoo Seo.

Dois rounds terminaram empatados, o primeiro em 4 a 4, e o segundo por 2 a 2, mas o sul-coreano foi declarado vencedor de ambos por ter maior número de tentativas de ataque. Restava ao brasileiro torcer que o Seo vencesse a próxima luta contra Mehran Barkhordari, do Irã.

O sul-coreano começou melhor e fez 4 a 2 no primeiro round, mas permitiu a virada. Barkhordari marcou 13 a 9 no segundo round e 12 a 8 no terceiro.