Equipe de judô da Sogipa celebra bronze por equipes nas Olimpíadas

Os medalhistas Daniel Cargnin, Ketleyn Quadros, Leonardo Gonçalves e Rafael Macedo da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) retornam de Paris e desembarcam em Canoas, nesta quarta-feira (7). Os judocas participaram do feito inédito econtra a seleção italiana.Após o desembarque, os atletas se deslocam até Porto Alegre, onde devem. “Essa foi a melhor campanha do Brasil em toda a sua história dos Jogos Olímpicos e a Sogipa saiu vitoriosa porque chegou a sua sétima medalha olímpica. O importante é manter a sequência de conquistas” avalia o técnico Antônio Carlos Pereira, o Kiko.As medalhas anteriores foram com(2008),(2012, 2016 e 2021),(2021) e(2012). Paris foi a segunda edição do campeonato na modalidade por equipe mista. Entre os destaques, a estreia de. “Ele é divertido e o mais feliz”, complementa Kiko.

Nas competições individuais, no entanto, a posição derepercutiu nas redes sociais. O atleta recebeu três punições e perdeu para o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou ficando em quinto lugar e sem a medalha na categoria até 90kg. “Ele entrelaçou as pernas sobre a cabeça do adversário. Nós não concordamos com o resultado, reclamamos bastante, porque seria o caso de reiniciar a luta”, lamenta Kiko.Já, que disputou sua quinta olimpíada, optou por não competir com a cabeça de chave. Dessa forma, por sorteio, a atleta lutou com Alice Bellandi, a atleta mais forte da categoria. A derrota encerra uma sequência de três bronzes. Segundo o técnico, foi uma escolha que priorizou a saúde.Paris também deve ser a última Olimpíada de. A atleta ganhou a primeira luta nos Jogos de Paris, mas parou diante da francesa Clarisse Agbegnenou em sua segunda luta na categoria até 63kg., por sua vez, foi derrotado por Kosovar Akil Gjakova. "Ele teve uma lesão que incomodou bastante, mas cumpriu o seu papel”, argumenta o técnico.