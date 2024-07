Dupla brasileira vence Marrocos na estreia do vôlei de praia masculino

A dupla brasileira André Loyola e George Souto passou com tranquilidade neste sábado pelos marroquinos Abicha e Elgraoui no primeiro confronto da fase preliminar do torneio de Vôlei de Praia masculino em Paris. Com parciais de 21 a 18 e 21 a 10, eles aplicaram 2 sets a 0 sobre os adversários e comemoraram muito a vitória com a torcida presente na arquibancada da Arena Torre Eiffel.