Principais favoritos ao título

Os anfitriões puxam a fila do favoritismo ao título continental. A Alemanha chega em reformulação — o jovem técnico Julian Nagelsmann, de 36 anos, está à frente do projeto. A bola 8 dos alemães é o apoio da torcida, que já carregou sua seleção ao título mundial em casa, em 1974, pode fazer a diferença. Já a França tem a melhor seleção do mundo no papel, e por isso é candidata automática ao título. Com Mbappé, Griezmann e companhia, a equipe de Deschamps vai em busca da glória continental seis anos após conquistarem o mundo.