Grêmio x The Strongest-BOL: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta aos gramados depois de um mês parado por conta da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o The Strongest, da Bolívia, nesta quarta-feira (29), às 19h, pela 6ª rodada do Grupo C da Libertadores. O confronto será no estádio Couto Pereira, do Curitiba. Dependendo apenas de si para conseguir a classificação para o mata-mata, o Tricolor ainda tem dois compromissos adiados para disputar, contra o Huachipato, do Chile, e o Estudiantes, da Argentina, respectivamente. A transmissão fica por conta da ESPN e do Star+.

Para este confronto, o técnico Renato Portaluppi conta com a volta do lateral-esquerdo Reinaldo e do zagueiro Gustavo Martins, recuperados de lesão. Destes, apenas o primeiro deve começar entre os titulares. Por outro lado, Villasanti está suspenso por conta da expulsão contra o Estudiantes na última rodada. Além deles, Pavón, Geromel e Mayk, lesionados, também estão fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

The Strongest - Viscarra; Maxi Caire, Darío Aimar, Jusino e Fabricio Quaglio; Diego Wayar, Luciano Ursino, Joel Amoroso, Michael Ortega e Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo.



Arbitragem: Andrés Matonte, auxiliado por Carlos Barreiro e Horacio Ferreiro (trio uruguaio). VAR: Carlos Orbe (EQU).

LEIA MAIS: Veja o que o Grêmio precisa para avançar na Libertadores

Serviço Grêmio x The Strongest

Local: estádio Couto Pereira;

Data e hora: quarta-feira (29), às 19h;

Trasnmissão: ESPN e Star+.