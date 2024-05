Notas esportivas

Libertadores - Dando sequência a 6ª rodada, jogam nesta quarta, às 19h, pelo Grupo C, Estudiantes-ARG x Huachipato-CHI. Às 21h30min, pelo Grupo A, tem Cerro Porteño-PAR x Colo-Colo-CHI e Fluminense x Alianza Lima-PER. Pelo B, se enfrentam São Paulo x Talleres-ARG e Barcelona de Guayaquil-EQU x Cobresal-CHI. Na quinta, pelo F, às 19h, tem Palmeiras x San Lorenzo-ARG e Ind. Del Valle x Liverpool-URU. Pelo H, às 21, jogam River Plate x Dep. Táchira-VEN e Libertad-PAR x Nacional-URU. Sul-Americana - Ainda pela 6ª rodada, jogam às 19h, pelo Grupo G, Lanús-ARG x Cuiabá. E, às 21h, pelo D, tem Fortaleza x Sportivo Trinidense-PAR. Na quinta, pelo Grupo E, às 19h, tem Athletico-PR x Sportivo Ameliano-PAR. E, às 21h, pelo B, jogam Cruzeiro x Universidadad-EQU. Conmebol - A entidade comunicou que o San Lorenzo será multado pela conduta racista de uma torcedora em direção à torcida do Palmeiras durante o jogo pela 1ª rodada da Libertadores, em 3 de abril. A multa será de U$ 120 mil (R$ 619 mil) e o clube precisará exibir mensagens com a frase "Chega de Racismo" em cartazes e no telão de seu estádio. Paris 2024 - Campeão olímpico do salto com vara em 2016 e medalhista de bronze em Tóquio 2020, Thiago Braz não estará em Paris. A Athletics Integrity Unit (AIU), braço antidoping da World Athletics, anunciou nesta terça-feira uma suspensão de 16 meses para o brasileiro. Ele estava suspenso provisoriamente desde julho do ano passado, após ter testado positivo para Ostarina. Tênis - Seis jogos, seis derrotas. A empolgação com a rara presença de tantos brasileiros na chave principal de simples deu lugar à frustração com a eliminação de todos na primeira rodada. Nesta terça-feira, o derradeiro na disputa, Felipe Meligeni Alves, 136º do ranking mundial, despediu-se com uma derrota para o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/3). Também estão fora: Bia Haddad, Thiago Wild, Laura Pigossi, Thiago Monteiro e Gustavo Heide.