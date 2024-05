Libertadores - Pela 6ª rodada, jogam hoje, às 19h, pelo Grupo D: LDU Quito-EQU x Universitario-PER e Junior Barranquilla-COL x Botafogo; Pelo G: Peñarol-URU x Rosário Central-ARG e Atlético-MG x Caracas-VEN. Às 21h, pelo Grupo E: Flamengo x Millonarios-COL e Bolívar-BOL x Palestino-CHI. Sul-Americana - Também pela 6ª rodada, se enfrentam às 19h, pelo Grupo F, Corinthians x Racing-URU. Às 21h30min, pelo H, tem Coquimbo Unido-CHI. Corinthians - O clube paulista anunciou, nesta segunda-feira, o fim da segunda passagem de Paulinho. Direção e atleta não chegaram a um acordo para a renovação do contrato, que expira no fim de junho, e foi decidido que a partida de hoje, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, será a última do jogador em preto e branco. Santos - Nesta terça-feira, o Peixe será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por incidentes na vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no dia 26 de abril. Na ocasião, o elenco do alvinegro praiano entrou em campo já com o hino nacional sendo excetuado. O técnico Fábio Carille afirmou que a culpa foi da polícia de Florianópolis. O embate teve uma atraso de cerca de dois minutos. Futebol feminino - Autora do primeiro gol do Barcelona na vitória sobre o Lyon, por 2 a 0, na final da Liga dos Campeões feminina, no último sábado, Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora da competição pelo segundo ano consecutivo, nesta segunda-feira. Tênis - O tão aguardado duelo de primeira rodada de Roland Garros entre o espanhol Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev, que dois anos atrás foi semifinalista do torneio, roubou as atenções nesta segunda-feira. O badalado canhoto espanhol acabou eliminado na estreia, caindo com parciais de 6/3, 7/6 (7-5) e 6/3. Na sequência, ele falou sobre a sequência da carreira: "é difícil fazer uma previsão. Há uma grande chance de eu não voltar, o corpo está se sentindo melhor, então não posso ter certeza. Talvez em dois meses seja o suficiente (para anunciar), mas é algo que não sinto ainda". Ele ainda deve disputar, ao menos, Os Jogos de Paris 2024.