Leclerc é o mais rápido do dia e Hamilton é segundo nos treinos em Mônaco

O piloto da casa Charles Leclerc, que tem um histórico de azares em Mônaco, forçou bastante por todo o dia, cometeu alguns erros, mas terminou a sexta-feira (24) com o melhor tempo nos treinos livres. A segunda colocação ficou com Lewis Hamilton, que tinha sido o mais rápido na sessão do início da tarde em Monte Carlo. Fernando Alonso, segundo colocado no GP de Mônaco do ano passado, foi o terceiro.

A segunda sessão do dia foi bem mais veloz que a primeira, com os pilotos fazendo suas simulações de classificação e chegando cada vez mais perto do guardrail. Tanto, que começaram a acontecer vários toques. Lance Stroll, Esteban Ocon e Sergio Perez chegaram a ter toques, mas sem causar danos para seus carros.

E isso é mesmo o normal em Mônaco: a cada sessão, os pilotos vão construindo sua confiança e vão chegando mais perto do muro. Mas também já vinha chamando a atenção desde a primeira sessão como Leclerc vinha já pilotando muito perto do limite.

A abordagem tem sido diferente do lado de Max Verstappen, que ainda não deu uma volta claramente forçando bastante e fechou o dia na quarta colocação, a mais de meio segundo de Leclerc. Mas também é verdade que Perez reclamou muito da altura do carro ao longo das sessões.

Quem também reclamou foi George Russell, terceiro na primeira sessão e apenas décimo na segunda. O britânico disse sentir vibrações tão fortes na freada da saída do túnel que sua mão chegava a sair do volante.

Depois das simulações de classificação, os pilotos começaram a testar o carro para a corrida, e foi interessante ver a Red Bull dividindo os trabalhos: Verstappen com pneus duros, Perez com médios. O tricampeão foi o único piloto a usar o composto mais resistente nestas simulações. E também foi interessante que Verstappen usou três jogos de pneus macios.

Ele tem que devolver dois jogos depois do treino livre - um duro e um macio - e muito provavelmente decidiu usar os outros jogos para fazer o que se costuma chamar de "scrubbing", passar um ciclo de aquecimento e no pneu para prepará-lo para a classificação. Os carros voltam à pista para a terceira sessão de treinos livres a partir das 7h30min deste sábado.