Copa do Brasil - Pelo jogo de volta da 3ª fase da competição, se enfrentam nesta quinta, às 19h: Criciúma (0) x (1) Bahia e Botafogo-SP (1) x (2) Palmeiras. 19h30min: Cuiabá (0) x (1) Goiás. Às 21h30min, tem São Paulo (3) x (1) Águia de Marabá e Ceará (0) x (1) CRB. Liga Europa - A Atalanta se sagrou a grande campeã do torneio europeu. Com uma atuação de gala, o time italiano bateu o badalado Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pelo placar de 3 a 0, no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. O confronto ainda marcou o fim da invencibilidade dos alemães, que ainda não haviam perdido na temporada. Copa América - A Conmebol anunciou a introdução do "cartão rosa" no torneio, feita com foco no protocolo após choques de cabeça de algum jogador na partida. A nova regra aponta que "poderá ser realizada até uma substituição por equipe por partida em caso de traumatismo cranioencefálico e concussão cerebral", sem contar as outras cinco permitidas por jogo (seis, no caso de prorrogação). É neste contexto que entra em cena o "cartão rosa", uma placa com esta cor a ser exibida pela arbitragem. Paris 2024 - As judocas brasileiras Luana Carvalho e Ellen Froner, ambas da categoria até 70kg, foram eliminadas de forma precoce no Mundial de Judô, disputado em Abu Dabi, nesta quarta-feira. Com o resultado, as duas atletas não poderão mais somar pontos suficientes no ranking para entrar nas Olimpíadas. Por outro lado, Ingrid Oliveira e Isaac Souza foram confirmados nos jogos. A dupla vai representar o Brasil nos saltos ornamentais após decisão da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais. Tênis - Quatro brasileiros começaram o qualifying de Roland Garros e agora, duas rodadas depois, estão a uma vitória do quadro principal do torneio francês. Com um triunfo de virada sobre o francês Valentin Royer, por 2 sets a 1, Thiago Monteiro completou a segunda fase com 100% de aproveitamento para o quarteto verde e amarelo. Ele, Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Laura Pigossi venceram suas partidas e podem se juntar a Thiago Wild e Bia Haddad, que já estão entre os 128 atletas de cada chave de simples.