Grêmio aproveita brecha no calendário para focar na recuperação do elenco

O adiamento da partida contra o Criciúma, pela 5ª rodada do Brasileirão, que deveria ocorrer neste domingo, na Arena, fez com que o Grêmio ganhasse mais tempo para se preparar para a decisão que terá no Chile, quando enfrenta o Huachipato, pela Libertadores, na próxima quarta-feira. Com a semana livre, o técnico Renato Portaluppi conta com a recuperação física do seu grupo para buscar um bom resultado fora de casa.



A pausa no calendário beneficiou o Tricolor após uma sequência dura de viagens. Será a primeira semana cheia para treinamentos desde as semifinais do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, quando teve entre os dias 16 e 26 de março para trabalhar. Depois disso, foram dez jogos em 30 dias. Renato Portaluppi se queixou de não ter tempo para preparar a equipe nas últimas partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil. O técnico justifica a oscilação de desempenho na temporada pelo calendário apertado e pelo acúmulo de lesões.

São seis desfalques por lesão, com a ausência mais recente sendo o zagueiro Gustavo Martins, que teve lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda confirmada, e fica de fora dos gramados por até duas semanas. Para a partida contra o Huachipato, o Grêmio não deve ter nenhum retorno dos jogadores que estão entregues ao departamento médico.

Dois dos grandes privilegiados pelo tempo extra de trabalho são Felipe Carballo e Reinaldo. O meia voltou a ser relacionado pela primeira vez na temporada contra o Bahia, após uma lesão no púbis que teve ao longo do ano passado. O uruguaio ainda não entrou em campo este ano, mas pode virar opção, já que Villasanti está suspenso para a partida contra o Huachipato. Reinaldo foi liberado para treinar com a equipe normalmente. Voltando de lesão uma no joelho direito, o lateral-esquerdo ainda não deve estar a disposição para a Libertadores.