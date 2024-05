Série B - Abrindo a 3ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h, jogam Paysandu x Avaí. Às 21h30min, tem Coritiba x Sport. No sábado, às 17h, se enfrentam Chapecoense x América-MG. Às 18h, tem Vila Nova-GO x Operário e, às 21h, Ituano x Novorizontino. No domingo, às 16h, tem Brusque x Goiás. Corinthians - Rubens Gomes, o Rubão, não é mais o diretor de futebol do clube paulista. O ex-dirigente havia perdido força nos bastidores do alvinegro paulista. Ele foi um dos principais apoiadores do presidente Augusto Melo e começou o ano como "homem forte", mas cometeu deslizes e entrou em desavenças com a direção. Bayern - Ralf Rangnick ganhou força como principal opção do time de Munique para substituir Thomas Tuchel no comando técnico, mas acabou recusando a oferta do Bávaros. O treinador decidiu continuar no cargo da seleção da Áustria depois da Eurocopa deste ano, cumprindo seu contrato com a equipe, que vai até o meio de 2026. Fórmula 1 - A a categoria desembarca em Miami neste final de semana. Esta é a sexta etapa da temporada, a primeira de três eventos em território norte-americano. A corrida será às 17h do domingo. Nesta sexta, o treino livre ocorre às 13h30min e a classificação sprint às 17h30min. No sábado, a corrida sprint será às 13h e a classificação às 17h. Paris 2024 - Uma nova instalação subterrânea de águas pluviais foi inaugurada na capital francesa para auxiliar na limpeza do rio Sena antes do início das Olimpíadas. A estrutura gigante, escavada a 30 metros de profundidade, deverá armazenar a água em caso de fortes chuvas, reduzindo a chance do sistema de esgotos descarregar o conteúdo rico em agentes patogênicos diretamente no rio.