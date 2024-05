ACBF - O ônibus que transportava a delegação da equipe de futsal de Carlos Barbosa ficou presa em um bloqueio na BR-470, na Serra do Rio das Antas, em Veranópolis, na manhã desta quarta-feira. O time foi pego de surpresa pelo deslizamento de uma ribanceira. O time retornava da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, onde empatou em 2 a 2 com a equipe do Marreco, pela Liga Nacional de Futsal. Futebol feminino - A CBF confirmou o adiamento das partidas do Inter pelo Brasileirão, contra o São Paulo, e pelo Brasileiro sub-20, contra o Goiás. A entidade informou que não há possibilidade de realizar os jogos devido ao cenário climático no Estado. As novas datas serão definidas e divulgadas nos próximos dias. Copa do Brasil - Fechando as partidas de ida da 3ª fase, enfrentam-se nesta quinta feira, às 19h, Botafogo x Vitória. Às 19h30min, tem Águia de Marabá-PA x São Paulo; Às 20h30min, jogam CRB-AL x Ceará. E, às 21h30min, se enfrentam Palmeiras x Botafogo-SP e Goiás x Cuiabá. Liga dos Campeões - Foram realizados na Alemanha os jogos de ida das semifinais. Na terça-feira, Bayern e Real Madrid empataram em 2 a 2, na Allianz Arena, em Munique. Vinicius Jr. marcou duas vezes para os espanhóis, enquanto Leroy Sané e Harry Kane fizeram os gols dos alemães. Do outro lado da chave, Borussia Dortmund e PSG se encontraram nesta quarta-feira, no Signal Iduna Park, em Dortmund, e a equipe alemã venceu os franceses por 1 a 0, com gol de Füllkrug. Fórmula 1 - A Red Bull anunciou a saída do projetista Adrian Newey após 19 anos na equipe. Considerado um gênio da aerodinâmica, ele é responsável pelos projetos dos carros campeões da equipe austríaca, incluindo o do atual tricampeão Max Verstappen. O projetista inglês de 65 anos estaria insatisfeito com as disputas de poder nos bastidores. O engenheiro é alvo antigo da Ferrari e com sua liberação, seu destino pode ser a equipe italiana. Paris 2024 - O Brasil definiu mais dois representantes nas Olimpíadas. A dupla André e George conquistou a vaga no vôlei de praia com a desistência de Pedro Solberg e Guto da disputa do Elite 16 de Brasília. Eles vem de bons resultados no Circuito Mundial desde o ano passado, com dois ouros, duas pratas e um bronze. Esta será a primeira participação olímpica na carreira dos atletas.