Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, às 16h, se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal: Bayern x Real Madrid. Na quarta, no mesmo horário, tem Borussia Dortmund x PSG. Copa do Brasil - Dando a largada na 3ª fase do torneio, se enfrentam nesta terça, às 19h: Bahia x Criciúma. Às 21h30min: Atlético-MG x Sport. Na quarta, jogam às 16h, Sampaio Corrêa x Fluminense e Brusque x Atlético-GO. Às 18h, tem Sousa-PB x Bragantino e Ypiranga x Athletico-PR. Às 19h, tem Fortaleza x Vasco e, às 20h, América-RN x Corinthians. Já às 21h30min, tem Amazonas x Flamengo. Futebol feminino - Luana Bertolucci, meio-campista do norte-americano Orlando Pride e da seleção brasileira, recebeu diagnóstico de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que ataca o sistema imunológico. Flamengo - O clube informou que Arrascaeta, com uma lesão muscular na coxa, e Pulgar, com uma entorse no tornozelo, serão desfalques diante do Amazonas, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A dupla se lesionou no clássico com o Botafogo, no domingo. Cruzeiro - O empresário Pedro Lourenço oficializou nesta segunda-feira a compra de 90% das ações da SAF da Raposa, que pertenciam ao ex-jogador Ronaldo. O negócio gira em torno de R$ 600 milhões. Em 2021, o ex-atacante da seleção pagou R$ 400 milhões pela mesma porcentagem. O Cruzeiro permanece com 10% das ações. Na semana passada, durante um evento com o novo dono da SAF do clube mineiro, Ronaldo antecipou que o negócio estava perto de ser concluído. Tênis - Bia Haddad deu sequência, nesta segunda-feira, à boa campanha no WTA 1.000 de Madri. A brasileira se impôs sobre Maria Sakkari, número seis do mundo, e triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Agora, ela enfrentará a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking mundial. Será o quarto confronto entre elas, com uma vitória de Bia e duas derrotas. Tragédia - Ángel Ojeda, de 23 anos, do clube Ferré de Bella Vista, morreu após bater contra um muro que contornava o campo do San Martín, na Argentina. Ojeda foi brigar por uma bola próxima à linha de fundo aos 10 minutos do segundo tempo, mas bateu acidentalmente no muro. Devido à violenta colisão, o atleta começou a ter convulsões.