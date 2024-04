Notas esportivas

Série B - Jogaram na sexta, pela 2ª rodada: Ituano 0 x 2 Operário, Sport 2 x 0 Vila Nova-GO, Avaí 0 x 2 Santos e Guarani 0 x 1 Chapecoense. No sábado: Paysandu 1 x 1 Botafogo-SP, CRB 0 x 0 Amazonas e América-MG 2 x 0 Novorizontino. Ontem: Coritiba 1 x 0 Brusque. Goiás x Ponte Preta não havia encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 19h30min, tem Mirassol x Ceará fechando a rodada.

Série C - Pela 2ª rodada, jogaram ontem: Londrina 0 x 4 Ypiranga. Botafogo-PB x Caxias não havia encerrado até o fechamento da edição.

Série D - Pela 1ª rodada, jogaram ontem: Avenida 1 x 2 Cascavel. No domingo: Barra 1 x 1 Novo Hamburgo e Concórdia 2 x 0 Brasil-Pel.

Vasco - O técnico Ramón Díaz não resistiu à goleada sofrida para o Criciúma. No sábado, após o revés por 4 a 0 em São Januário, o clube carioca anunciou a demissão do treinador de 64 anos. Filho e auxiliar do comandante, Emiliano Díaz também deixa o clube.

Cuiabá - O presidente do clube mato-grossense, Cristiano Dresch, revelou que Deyverson não joga mais pelo time. Segundo o dirigente, o centroavante já tem acordo verbal para a próxima temporada com outra equipe - cujo nome não foi revelado. Ele deve ficar sem entrar em campo até o fim do seu contrato, em dezembro, caso não renove o seu vínculo com o Dourado.

Judô - O Brasil se despediu do Campeonato Pan-Americano e Oceania, disputado no Rio de Janeiro, no lugar mais alto do pódio. A seleção conquistou o título por equipes mistas neste domingo, após vencer Cuba por 4 a 1 na final. Este foi o sétimo ouro brasileiro no torneio, que também rendeu três medalhas de prata e seis de bronze nas disputas individuais.

Tênis - Bia Haddad venceu a americana Emma Navarro por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/4, na segunda rodada do Madrid Open. A brasileira avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Madri.