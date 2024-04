Libertadores - Dando sequência na 3ª rodada, jogam, nesta quarta, às 19h: pelo Grupo C: Huachipato-CHI x The Strongest-BOL; G: Botafogo x Universitário-PER; H: Nacional-URU x Deportivo Táchira-VEN. Às 21h30min, tem, pelo H: Libertad-PAR x River Plate-ARG; E: Bolivar x Flamengo; F: Independiente del Valle-EQU x Palmeiras. Sul-Americana - Ainda pela 3ª rodada, entram em campo nesta quarta, às 19h, pelo Grupo E, Danubio-URU x Athletico-PR. Às 21h, pelo H, tem Bragantino x Sportivo Luqueño-PAR. Fluminense - A equipe afastou o atacante John Kennedy por atos indisciplinares. Além do momento técnico, o extracampo complicado do jogador pesou para o afastamento. Outros três jogadores também foram afastados: Kauã Elias, Arthur e Alexsander. Futebol Internacional - No clássico de Londres, o Arsenal não tomou conhecimento do Chelsea e venceu, em casa, por 5 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, ontem. Leandro Trossard, Ben White (duas vezes) e Kai Havertz (duas vezes), anotaram os gols do líder da competição. Com 77 pontos, os Gunners estão com três pontos de vantagem sobre o vice Liverpool, que tem 74 e uma partida a menos. O próximo jogo do Arsenal será outro clássico, no domingo, contra o Tottenham. Basquete - Com uma cesta decisiva de Jamal Murray quase no estouro do cronômetro, o Denver Nuggets bateu o Los Angeles Lakers na madrugada desta terça-feira, por 101 a 99, abrindo 2 a 0 na série, na primeira rodada dos Playoffs da NBA. Atual melhor jogador da liga, Nikola Jokic foi o destaque da equipe de Denver, com 27 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Tênis - O Brasil terá três representantes na chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Thiago Monteiro ganhou de Radu Albot, da Moldávia, no jogo decisivo do qualificatório, e garantiu presença na fase final ao lado de Thiago Wild e do jovem João Fonseca, que recebeu convite para o torneio. No feminino, o país será representado por Beatriz Haddad Maia.