Futebol Internacional - Neste domingo, pela 30ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebeu o Bayer Leverkusen e empatou por 1 a 1. Campeão com cinco rodadas de antecedência, o Bayer quase viu sua invencibilidade ser quebrada. Fullkrug abriu o placar para o Borussia, mas aos 49 do segundo tempo Stanisic igualou o marcador, mantendo vivo o sonho do título alemão invicto. Futebol Feminino - O Inter não consegue vencer no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento. Neste domingo, as Gurias Coloradas apenas empataram em 1 a 1 com o Flamengo, em Alvorada. Com o resultado, o Inter chega a seis jogos sem vencer, com três empates e três derrotas, ocupando a 14ª colocação. Fórmula 1 - O piloto Max Verstappen, da Red Bull, venceu pela primeira vez em sua carreira o GP da China da categoria, realizado neste domingo no Circuito de Xangai. Lando Norris e Sergio Pérez fecharam o pódio. O tricampeão conquistou a 58º vitória da carreira e a quarta em cinco GPs no ano. Dominante na competição, o holandês abriu 25 pontos de vantagem para o 2º colocado, Pérez, também da Red Bull. A próxima etapa acontece em Miami, nos Estados Unidos, de 3 a 5 de maio. Vôlei - Na quinta final seguida da Superliga feminina envolvendo o Minas e o Praia Clube, a equipe mineira levou a melhor pela quarta vez. Neste domingo, em Recife, o time de Belo Horizonte venceu por 3 sets a 1 (25/23, 21/15, 25/16 e 25/21). Foi o sexto título do Minas, que agora se isola como segundo clube com mais conquistas na história da competição. Basquete - Teve início os Playoffs da NBA. Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets derrotou em casa o Los Angeles Lakers. Com destaque para Nikola Jokic, que anotou 32 pontos, os atuais campeões não sabem o que é perder para a equipe de Los Angeles há nove partidas e abrem vantagem na série. Na Conferência Leste, Em Nova York, o jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers terminou com o triunfo do time da casa, por 111 a 104. Automobilismo - Neste sábado e domingo, o Velopark, em Nova Santa Rita, recebeu mais de 50 pilotos em três competições, sendo duas delas estaduais. A grande novidade foram as corridas noturnas da Turismo 1.4 Brasil e RS. Pela primeira vez, o autódromo sediou um evento como este.