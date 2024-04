Na estreia dos playoffs, Nuggets ampliam freguesia dos Lakers e vencem a 9ª seguida

Seja na altitude das Montanhas Rochosas ou ao nível do mar em Los Angeles, desde dezembro de 2002 sempre que Denver Nuggets e Los Angeles Lakers se enfrentam o resultado tem sido o mesmo: vitória dos atuais campeões da NBA. São nove triunfos seguidos do Denver. Neste sábado, no jogo 1 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste, os Nuggets jogando em casa marcaram 114 a 103.



O destaque do Denver e da partida foi Nikola Jokic, que terminou com 32 pontos, 12 rebotes, sete assistências e dois roubos de bola. Anthony Davis conseguiu o mesmo número de pontos e foi ajudado por LeBron James, com 27 pontos, pelo lado do Los Angeles Lakers, mas os Nuggets dominaram o jogo a partir do terceiro quarto e não foram ameaçados pelos rivais. O jogo 2 da série acontece nesta segunda-feira, novamente na Ball Arena, em Denver.

Se para os atuais campeões a história se repetiu, em Minneapolis aconteceu uma reviravolta. Nas últimas 35 temporadas, o Minnesota Timberwolves acumulava 13 séries decisivas e o retrospecto no jogo 1 desses confrontos era de 11 derrotas e apenas 2 vitórias. Neste sábado, no Target Center, o time abriu a série contra o Phoenix Suns com uma vitória por 120 a 95.



Além da estatística histórica, o time de Minnesota também precisou reverter o retrospecto recente contra os Suns. Na temporada regular, o Phoenix venceu as três partidas conta os Timberwolves. Melhor defesa da temporada, com média de 108,4 pontos sofridos por partida, contra os Suns o Minnesota tinha média de 123,7. "Precisávamos levar nosso jogo para outro nível", afirmou o técnico do Minnesota, Chris Finch. "Jogamos duro", completou. Na temporada regular, o Phoenix não conseguiu chegar aos 100 pontos em apenas cinco oportunidades.



Em Nova York, o jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers contou com reviravoltas, com os dois times conseguindo impor uma vantagem de ao menos 13 pontos sobre os rivais. No final, o time da casa venceu por 111 a 104.