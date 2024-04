Grêmio leva a melhor em Gre-Nal no Brasileirão Feminino e Inter amarga Z-4

Vivendo momentos distintos na competição, Inter e Grêmio se encontraram pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Estádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (15). Em melhores condições anímicas do que as rivais, as Gurias Gremistas venceram as Gurias Coloradas fora de casa pelo placar de 2 a 0 e seguem brigando por uma das oito vagas na fase de mata-mata. Além da frustração de perder um clássico em seus domínios, a equipe Colorada vive com o desconforto de estar na zona de rebaixamento da competição.



Após a pausa para a Data Fifa, as duas equipes foram a campo com o que tinham de melhor, contando com o retorno das duas maiores estrelas do futebol gaúcho: a goleira Lorena, do Grêmio e a atacante Priscila, do Inter. Ambas estiveram a serviço da seleção brasileira durante a She Believes Cup, nos Estados Unidos, onde o Brasil saiu com a terceira colocação do torneio.

Além de retornos importantes, a partida marcou a estreia do treinador colorado Jorge Barcellos, contratado para livrar o Inter da incômoda posição que se encontra no Brasileirão, lutando contra o rebaixamento. Na outra casamata também era dia de estreia, já que a treinadora gremista Thaissan Passos comandou pela primeira vez a sua equipe em um Gre-Nal.



Com o momento a favor e a confiança em alta, foram as visitantes que iniciaram no ataque e logo aos 20 minutos da primeira etapa Ludmila, de cabeça após cobrança de falta, abriu o placar para o Tricolor. Com controle da partida, o Grêmio quase aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo, após May finalizar e a bola explodir no travessão.