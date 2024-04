Futebol feminino - Inter e Grêmio estarão frente a frente nesta segunda-feira para disputar o primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro de futebol feminino de 2024. A bola rolará a partir das 20h no gramado do Sesc Campestre, com mando das coloradas, e será válido pela 5ª rodada da competição. O Colorado chega para essa partida com 2 empates e 3 derrotas nos últimos cinco jogos, enquanto o Tricolor vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Juventude - No retorno à Série A, o Papo ficou apenas no 1 a 1 diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O primeiro gol do time de Caxias do Sul no torneio foi marcado por Jean Carlos, aos 18 minutos da etapa final. O próximo jogo do Juventude será no Alfredo Jaconi, contra o Corinthians, na quarta-feira.

Divisão de Acesso - Pela 1ª rodada do Gauchão Série A2, jogaram, no sábado, Esportivo 0x0 Gaúcho e União-FW 0x1 Brasil de Farroupilha. No domingo, teve Veranópolis 0x1 Glória, Pelotas 0x1 Inter-SM, Aimoré 1x1 Lajeadense e Passo Fundo 2x1 Cruzeiro. Na terça, Grêmio-BA x São Gabriel e Futebol com Vida x Monsoon fecham a rodada.

Campeonato Alemão - O Bayer Leverkusen conquistou a Bundesliga pela primeira vez em sua história após vencer o Werder Bremen por 5 a 0 em sua casa, na BayArena. Boniface, Xhaka e Wirtz (3) foram os autores dos gols. Com a vitória, o líder chegou a 79 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado, o Bayern de Munique, que tem 63.

UFC - Alex Pereira segue fazendo história na modalidade. No main event do show de número 300 da companhia, realizado neste sábado, em Las Vegas (EUA), o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg), enfrentou Jamahal Hill e venceu de forma brutal, nocauteando no primeiro round. Na outra luta da noite, Charles do Bronx foi derrotado pelo armênio Arman Tsarukyan, por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).

UFC 2 - Quase 14 anos depois, o duelo épico do primeiro encontro no octógono entre Anderson Silva e Chael Sonnen ganhou um lugar de destaque na história. A organização anunciou durante a transmissão do UFC 300, neste último sábado, que a luta pelo título dos médios, realizada na Califórnia, em 8 de agosto de 2010, fará parte da Ala de Luta do Hall da Fama.