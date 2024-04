Palmeiras - O direção alviverde entrou nesta semana com um processo contra John Textor, dono da SAF Botafogo, na Justiça do Rio. A motivação é sequência de denúncias, ainda sem provas, de manipulação do Brasileirão para favorecer o clube paulista. Fluminense - Após deixar o campo aos prantos, durante a vitória sobre o Colo-Colo-CHI por 2 a 1, na última terça-feira, no Maracanã, o atacante Lelê, após a realização de uma ressonância magnética, teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com isso, a tendência é que o atleta perca o restante da temporada. Justiça - Dois torcedores do Barcelona foram detidos durante a vitória do clube catalão contra o Paris Saint-Germain, na França, na quarta-feira, depois de direcionarem gestos nazistas e insultos racistas para alguns membros da torcida francesa, nas arquibancadas do estádio Parque dos Príncipes. A decisão foi comunicada pelas autoridades já nesta quinta-feira. Fórmula 1 - O experiente piloto Fernando Alonso, bicampeão mundial, renovou seu contrato com a Aston Martin. Vencedor das temporadas de 2005 e 2006, o espanhol assinou um novo vínculo válido por múltiplos anos com a equipe britânica. Sua renovação colocou um ponto final nos rumores sobre sua possível ida para Red Bull ou Mercedes, que procura um substituto para Lewis Hamilton. Paris 2024 - Laura Amaro carimbou passaporte para França e vai participar de sua primeira Olimpíada. Ao celebrar a vaga, a atleta do levantamento de peso lembrou a trajetória no esporte, que começou ainda nas ruas de Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro, e teve até uma passagem na neve. "A expectativa é de me divertir, ver o espírito olímpico que cresceu comigo desde quando eu brincava nas ruas da zona norte do Rio, foi tomando forma primeiro com a Olimpíada da Juventude de Inverno, e hoje eu consigo ir para a minha primeira Olimpíada principal", disse. Tênis - Principal tenista do Brasil, Bia Haddad vai à quadra nesta sexta-feira, pela fase classificatória da Billie Jean King Cup. A tenista número 1 do Brasil e 13ª do mundo enfrentará Laura Siegemund, 85ª do ranking da WTA, no primeiro dia de disputas no saibro do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. As tenistas se enfrentam às 18h30min.