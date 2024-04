Libertadores - Fechando a 2ª rodada, se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, pelo Grupo D: LDU-EQU x Botafogo; Grupo E: Bolívar-BOL x Millonarios-COL. Às 21h, pelo Grupo F: Palmeiras x Liverpool-URU; H: River Plate-ARG x Nacional-URU. Sul-Americana - Ainda pela 2ª rodada, se enfrentam às 21h, pelo Grupo B: Cruzeiro x Alianza Petrolera-COL. E, às 23h, pelo Grupo C, o do Inter: Delfin-EQU x Belgrano-ARG. Conmebol - Alejandro Domínguez, presidente da entidade, anunciou nesta quarta a cidade que sediará a final da Sul-Americana. Assunção, capital do Paraguai, receberá a grande decisão. A Conmebol não divulgou qual estádio sediará a partida. O jogo está marcado para 23 de novembro, um sábado, segundo o calendário de competições. Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das quartas de final, nesta quarta-feira, teve: PSG 2x3 Barcelona e Atlético de Madrid 2x1 Borussia Dortmund. De Pena - O meio-campista uruguauio desembarcou em Salvador para assinar com o Bahia até o final do ano. Após ser escanteado pela comissão técnica do Inter e treinar em separado, o jogador de 32 anos acertou uma rescisão amigável com o Colorado. Justiça - A Audiência de Barcelona rejeitou nesta quarta-feira recurso que pedia o retorno de Daniel Alves à prisão na Espanha. O ex-jogador saiu do cárcere no dia 25 de março e aguarda julgamento em segunda instância em liberdade provisória. Paris 2024 - A Federação Internacional de Atletismo anunciou, ontem, que pagará US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) para cada medalhista de ouro da modalidade nas Olimpíadas. Ao todo, a entidade distribuirá US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 12 milhões). Futebol americano - A National Football League (NFL) definiu o Green Bay Packers como o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da competição a ser realizado dia 6 de setembro, no Brasil. O anúncio ocorreu nesta quarta, na prefeitura de São Paulo. O confronto será na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.