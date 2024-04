Notas esportivas

Libertadores - Dando sequência à 2ª rodada, se enfrentam hoje às 19h, pelo Grupo A: Cerro Porteño-PAR x Alianza Lima-PER; pelo F: Independiente del Valle-EQU x San Lorenzo-ARG; G: Atlético-MG x Rosário Central-ARG. Às 21h, pelo G: Peñarol-URU x Caracas-VEN; 21h30min, pelo B: São Paulo x Cobresal-CHI; E: Flamengo x Palestino-CHI. 23h, pelo B: Barcelona-EQU x Talleres-ARG.

Sul-Americana - Ainda pela 2ª rodada, jogam hoje, às 19h30min, pelo Grupo D: Fortaleza x Nacional Potosí-BOL. Pelo H, às 21h30min: Racing-ARG x Bragantino.

Liga dos Campeões - Pelo jogo de ida das quartas de final, jogaram nesta terça: Arsenal 2x2 Bayern de Munique e Real Madrid 3x3 Manchester City. Nesta quarta, se enfrentam às 16h: PSG x Barcelona e Atlético de Madrid x Borussia Dortmund.

Juventude - O Papo anunciou nesta terça-feira as contratações dos laterais João Vitor, ex-São Luiz-RS, e Gabriel Inocêncio, ex-Água Santa. O primeiro assinou vínculo até o fim do Gauchão de 2025, enquanto o segundo selou acordo até o final da temporada.

Paris 2024 - O Brasil ampliou sua lista de classificados para as Olimpíadas nesta terça-feira. Laura Amaro faturou a vaga olímpica no levantamento de peso, através da Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia. A atleta brasileira, de 23 anos, compete na categoria até 81kg. O taekwondo deu mais duas vagas ao Time Brasil. Edival Pontes, o Netinho, e Henrique Rodrigues chegaram às finais do Pré-Olímpico das Américas, na República Dominicana, e com isso carimbaram o passaporte para a França.

Tênis - Carlos Alcaraz anunciou ontem sua desistência do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, devido a uma lesão no antebraço. O torneio, que marca o início da temporada europeia no saibro.

Atletismo - Nickecoy Bramwell, de apenas 16 anos, quebrou o recorde de Usain Bolt nos 400m rasos, cravando 47s26 na prova sub-17 dos Jogos Carifta. O recorde anterior, de 47s33, de Bolt, durava desde 2002.