Libertadores - Nesta terça-feira, abrindo a 2ª rodada do torneio, jogam às 19h, pelo Grupo C: Estudiantes x The Strongest-BOL. Às 21h, pelo Grupo A: Fluminense x Colo-Colo-CHI; H: Libertad-PAR x Deportivo Táchira-VEN. Às 23h, pelo D: Junior Barranquilla-COL x Universitario-PER. Sul-Americana - Também pela 2ª rodada, se enfrentam às 19h, pelo Grupo C: Corinthians x Nacional-URU; Às 21h30min, pelo Grupo E: Athletico-PR x Deportivo Zuliano-VEN. Liga dos Campeões - Dando início às quartas de final do torneio continental, se enfrentam nesta terça, às 16h: Arsenal x Bayern e Real Madrid x Manchester City. Cruzeiro - Depois da derrota na final do Campeonato Mineiro para o rival, a Raposa anunciou ontem a demissão do técnico argentino Nicolás Larcamón. O comandante chegou no final de 2023 vindo do mexicano Léon. Em Minas, foram 14 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Santos - O Peixe conseguiu reduzir a punição junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e terá três partidas sem a presença da torcida - a pena inicial era de seis jogos, e foi aplicada por conta das confusões após a partida que decretou o rebaixamento à Série B, no ano passado. Justiça - O Boca Juniors foi punido pela Conmebol pelos atos racistas praticados pela sua torcida durante confronto contra o Palmeiras, pela partida de ida das semifinais da Libertadores do ano passado, na Bombonera. Na ocasião, um torcedor foi flagrado apontando o celular para a torcida palmeirense com a palavra 'macaco' escrita na tela do aparelho. Outros também foram vistos nas arquibancadas fazendo gestos alusivos ao animal. O clube terá de pagar uma multa de US$ 100 mil (R$ 505 mil). E terá um setor parcialmente interditado, com a capacidade reduzida para 2.900 torcedores - o espaço costuma abrigar até 5 mil pessoas. Paris 2024 - A ONG Surfrider Foundation alertou para o estado "alarmante" das águas do rio Sena, onde serão realizados vários eventos olímpicos na capital francesa. Das 14 medições realizadas até o momento, 13 ficaram "acima ou muito acima" dos limites recomendados para banhos. As amostragens mostraram concentrações de bactérias indicativas de contaminação fecal acima dos limites permitidos para a realização de provas de natação e triatlo.