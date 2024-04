Estaduais - Pelo segundo jogo das finais, se enfrentam neste sábado, às 16h30min, pelo Catarinense: Criciúma x Brusque; Pernambucano: Sport x Náutico. No domingo, às 15h30min, pelo Mineiro: Cruzeiro x Atlético-MG; às 16h, Baiano: Bahia x Vitória; às 17h, Carioca: Flamengo x Nova Iguaçu; às 18h, Paulista: Palmeiras x Santos. Futebol feminino - A SheBelieves Cup começa neste sábado, e vai até terça-feira, nos EUA. A competição chega em sua nona edição, reunindo Brasil, Canadá e Japão, além das anfitriãs. A estreia da seleção brasileira será no sábado, às 16h30min, contra o Canadá. Justiça - A polícia civil de Pernambuco prendeu dois suspeitos de serem os mandantes do ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza. Um dos suspeitos apontado como mandante do ataque já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio. A identidade dos presos dos presos não foi revelada, mas os suspeitos são o presidente e o vice-presidente da Torcida Jovem do Sport e já tiveram a prisão preventiva decretada. Paris 2024 - A Confederação Brasileira de Judô divulgou, nesta quinta-feira, a convocação de dez judocas como parte da primeira lista de competidores que vão representar o Brasil nas Olimpíadas. Entre os convocados da equipe masculina, estão Willian Lima (até 66 kg), Daniel Cargnin (até 73 kg), Guilherme Schimidt (até 81 kg), Rafael Macedo (até 90 kg), além de Leonardo Gonçalves e Rafael Silva, o Baby, (até 100 kg). Pelo lado feminino, foram chamadas Larissa Pimenta (até 52 kg), Rafaela Silva (até 57 kg), Mayra Aguiar (até 78 kg) e Beatriz Souza (até 78 kg). Fórmula 1 - O Mundial está de volta para o Circuito de Suzuka, no Japão. A corrida será realizada neste final de semana, assim como a prova na Austrália, durante a madrugada. O treino livre desta sexta-feira será às 23h30min, enquanto a classificação, no sábado, está marcada para às 3h. Já a corrida será no domingo, também às 3h. Tênis - Maior campeão da história do Masters 1000 de Monte Carlo, Rafael Nadal não disputará o torneio em 2024. O espanhol usou as redes sociais para anunciar sua desistência. Ele disse que segue treinando para voltar a competir, mas ainda não está em condições de jogar no mais alto nível.