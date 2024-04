Libertadores - Fechando a 1ª rodada, jogam hoje, às 19h, pelo Grupo G: Caracas-VEN x Atlético-MG e Rosário-ARG x Peñarol-URU. Na sequência, às 21h, se enfrentam pelo B: Talleres-ARG x São Paulo; E: Palestino-CHI x Bolívar-BOL; F: Liverpool-URU x Independiente del Valle-EQU. Sul-Americana - Ainda pela 1ª rodada, o Cruzeiro visita a Universidad Católica, no Equador, às 21h, pelo Grupo B. Justiça - O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para o dia 15 de abril o julgamento de John Textor, dono da SAF Botafogo, por não enviar ao tribunal as provas que diz ter sobre manipulação de partidas no Brasileiro. Ele pode ser multado e suspenso por 90 a 360 dias. Caso seja condenado por "deixar de cumprir ou retardar cumprimento de decisão da Justiça Desportiva", a punição fica no história e o dirigente poderia ser banido do futebol em caso de reincidência. Botafogo - A diretoria do Braga, de Portugal, confirmou a saída de Artur Jorge e a transferência do técnico para o Alvinegro. O clube carioca, que ainda não oficializou a contratação, estava sem treinador desde 22 de fevereiro, quando demitiu Tiago Nunes ainda na fase preliminar da Copa Libertadores. O novo comandante deve assinar contrato de dois anos com os cariocas. O acerto já era esperado desde o fim de semana, quando a imprensa europeia começou a cravar a contratação. Gabigol - A defesa do atacante flamenguista entrou na Corte Arbitral do Esporte (CAS) com o pedido de efeito suspensivo para que ele possa voltar a jogar. O jogador está suspenso por dois anos por tentativa de fraude de exame antidoping. A punição é válida até 7 de abril de 2025. Paris 2024 - Os árbitros brasileiros Edina Alves e Ramon Abatti foram selecionados pela Fifa para apitar as partidas de futebol nas Olimpíadas. O Comitê de Árbitros nomeou 89 profissionais para os jogos. Ao todo, foram 21 árbitros, 42 assistentes, 20 árbitros de vídeo e seis árbitros de apoio. O Brasil terá sete representantes. Também foram selecionados Rafael Alves, Neuza Back, Fabrini Bevilaque Costa, Guilherme Camilo (bandeirinhas) e Daiane Muniz (VAR). Fórmula 1 - O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel deixou o grid em 2022, mas sua despedida da categoria pode não ter sido definitiva. Ele admitiu pensar em retorno à categoria. Em entrevista à Sky Sports News, o alemão de 36 anos declarou estar "potencialmente" no mercado de pilotos da F1 em 2025.