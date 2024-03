Ministério Púbico da Espanha pede pena de 2 anos e meio a Rubiales por beijo em Hermoso

O Ministério Público da Espanha anunciou, nesta quarta-feira (27), o pedido de dois anos e meio de prisão para o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, pelos crimes de agressão e coação sexual no caso do beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso, após a final da Copa do Mundo do ano passado em Sydney.De acordo com informações do jornal espanhol Marca, as conclusões enviadas pelo Ministério Público ao Tribunal Nacional constam ainda a solicitação de cumprimento de pena de um ano e meio de prisão para mais três pessoas.