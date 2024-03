Eurocopa - A Alemanha anunciou o controle temporário de todas as fronteiras por conta da realização do torneio no país. A proximidade da disputa do evento fez o governo alemão adotar medidas de segurança para garantir uma realização sem sustos. A intenção é controlar a entrada dos turistas e proteger os fãs da ação de grupos extremistas. A Eurocopa vai ter início no dia 14 de junho e terá um total de 51 partidas. Di Maria - O atacante argentino sofreu ameaças após anunciar desejo de voltar a jogar em sua cidade natal. A família do jogador foi ameaçada em Rosário, após o jogador, atualmente no Benfica, de Portugal, manifestar o desejo de encerrar a carreira no seu clube de infância. A polícia de Rosário ainda não descobriu o que motivou a ameaça ao jogador e sua família. O município vive uma intensa onda de violência relacionada ao tráfico de drogas. Palmeiras - O zagueiro Gustavo Gómez se recuperou de fratura e fica perto do retorno aos gramados. O paraguaio sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo durante contra o Corinthians e está sendo preparado para as finais do Campeonato Paulista, caso a equipe avance. O Palmeiras enfrenta o Novorizontino nesta quinta-feira, pela semifinal. Flamengo - O clube manterá o contrato de Gabigol e espera a decisão da Justiça sobre o caso de suspensão do jogador. o atacante foi punido até abril de 2025 por fraude em um exame antidoping. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem entendeu que ele tentou impedir a realização de um exame-surpresa. O contrato atual de Gabigol com o clube carioca vence em 31 de dezembro. Paris 2024 - O evento pode custar até R$ 27 bilhões para governo francês. O valor foi apontado pelo presidente do Tribunal de Contas do país, Pierre Moscovici, que apresentou os números ao governo da França. A estimativa inclui apenas os gastos públicos para a realização dos Jogos. Na soma total, incluindo o investimento feito pela iniciativa privada, as cifras devem alcançar os 9 bilhões de euros (R$ 48,6 bilhões).