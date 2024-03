Futebol feminino - O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Bia Santos para reforçar o meio-campo da equipe. A jogadora de 26 anos estava no Ceará, e assinou até o final do ano com o Tricolor. O clube havia informado, no início do mês, a abertura das negociações. Além de defender as cores do Vozão, ela também atuou por São Bernardo-SP, Portuguesa, Botafogo, Fluminense e JC Futebol-AM. CBF - O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar no dia 24 de abril a permanência de Ednaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A data foi marcada pelo presidente do STF, o ministro Luis Roberto Barroso, nesta segunda. Gabigol - O atacante do Flamengo foi punido com dois anos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. A defesa do jogador irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Ele foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que tem como pena máxima uma suspensão de quatro anos. Botafogo - O dono da SAF do clube carioca, John Textor, foi denunciado pela procuradoria-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O norte-americano teria que apresentar provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, mas não as fez. Ele foi denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: "Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, cuja pena em caso de condenação pode ser de 90 a 360 dias de suspensão". Justiça - Os peritos da Polícia Científica do Estado de São Paulo registraram em seus lados oficiais que não encontraram sinais de violência no corpo de Livia Gabriele, jovem de 19 anos que morreu logo após manter relações sexuais com o meia Dimas, que defendia o Corinthians sub-20 na época. Além disso, os profissionais não encontraram drogas nem bebida alcoólica no sangue da moça. Também não foi encontrado esperma no corpo da Livia, o que confirma que o ato sexual aconteceu com camisinha.