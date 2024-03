Fórmula 1 - Em corrida emocionante, que contou com a desistência do campeão mundial, Max Verstappen, do britânico Lewis Hamilton e uma batida de George Russell, a Ferrari teve sua primeira vitória da temporada com dobradinha. O espanhol Carlos Sainz levou o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 na madrugada deste domingo. O segundo e o terceiro lugar ficaram com Charles Leclerc e Lando Norris, da McLaren. Tênis - O brasileiro Thiago Wild continua em grande fase. No sábado, ele derrotou o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 em 1h10min e somou o seu quarto triunfo seguido no Masters 1000 de Miami. Fritz caiu em sua estreia na competição e diante de sua torcida. Tênis 2 - No segundo encontro em menos de um mês, a brasileira Bia Haddad novamente perdeu da britânica Katie Boulter e foi eliminada na terceira rodada do WTA 1.000 de Miami. Diferentemente do que aconteceu em San Diego, no fim de fevereiro, a tenista paulista desta vez não ofereceu muita resistência e caiu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, a rodada noturna de sábado. Justiça - O Ministério Público espanhol entrou, na última sexta-feira, com um recurso para que Daniel Alves tenha liberdade provisória negada. Promotores de Barcelona reiteram junto à Justiça da Espanha que o jogador de 40 anos pode tentar uma fuga caso o benefício seja concedido. O jogador, até o momento, não pagou a fiança de um milhão de euros (aproximadamente R$ 5,3 milhões). Atlético-MG - O Galo oficializou ontem a contratação do argentino Gabriel Milito, que chega para substituir Luiz Felipe Scolari no comando da equipe alvinegra. Em comunicado oficial, o clube anunciou que o treinador já estará em Belo Horizonte para comandar o treino desta segunda-feira, início da semana de preparação para a ida da final do Campeonato Mineiro. O contrato é válido até o final de 2025. Futebol internacional - Com direito a gol com oito segundo de partida, a Alemanha venceu a França por 2 a 0 em pleno Stade de France, em Paris, no sábado. O jogo foi elétrico, com chances claras para as duas equipes, mas a força alemã se destacou e garantiu o resultado. Os gols da Alemanha foram marcados por Wirtz e Havertz.