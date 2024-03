Leclerc lidera 2º treino livre e se anima com chance no GP da Austrália

O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, foi o destaque do segundo treino livre do Grande Prêmio da Austrália ao garantir o melhor tempo da sessão. O monegasco fez a marca de 1min17s277 e se recuperou do quarto lugar obtido na primeira atividade de pista.



Leclerc deixou o treino bastante otimista com o desempenho do seu carro e demonstrou esperança de conseguir a pole para a corrida da Austrália. "Podemos ter a melhor chance de conseguir a pole desde o início da temporada. Tivemos um dia positivo desde as primeiras voltas, então é um bom começo", afirmou o piloto.

E a Ferrari teve mais motivos para comemorar. Carlos Sainz conseguiu a terceira posição mostrando que os carros da equipe italiana estão competitivos. Posicionado entre os dois ferraristas, Max Verstappen, da Red Bull, ficou com o segundo melhor tempo.



O GP da Austrália surge como um desafio e o piloto monegasco disse estar bastante concentrado para fazer uma boa prova. "É uma pista desafiadora, com curvas bastante altas e muito vento também. O circuito tem apenas uma linha (de traçado) e se você fica fora dela, perde aderência. Mas isso torna tudo muito divertido", comentou Leclerc.



