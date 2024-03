Futebol feminino - Nesta quinta-feira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e venceu por 2 a 0. Na próxima rodada, a equipe recebe o Fluminense, no domingo, às 15h. Já as Gurias Coloradas visitam o Cruzeiro no sábado, às 16h30min. Vasco - O clube demitiu o diretor de futebol, Alexandre Mattos. A diretoria da SAF estava insatisfeita com seu comportamento nos bastidores. A relação entre Mattos e a 777 Partners teve ruídos desde o início. O perfil enérgico do dirigente entrou em conflito com todo o processo burocrático que a empresa norte-americana adota na administração de seus clubes. A convivência do diretor de futebol com a comissão técnica de Ramón Díaz também sofreu desgastes recentes. Daniel Alves - Expirou o prazo para o pagamento da fiança que colocaria o brasileiro em liberdade provisória nesta quinta-feira. Condenado na Espanha a quatro anos e meio de prisão por estupro, ele recebeu autorização do Tribunal de Barcelona para aguardar fora da prisão o trânsito em julgado sob a condição do pagamento de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões). Caso arrecade o dinheiro, ele pode ser solto nesta sexta. Fórmula 1 - No terceiro evento da temporada, os pilotos se reúnem neste domingo para o GP da Austrália, no Circuito de Albert Park, à 1h. O holandês Max Verstappen, que saiu vitorioso nos dois primeiros circuitos, segue como franco-favorito para mais uma vitória na busca pelo penta. O treino classificatório será ocorre no sábado, às 2h. Tênis - A brasileira Bia Haddad está na segunda rodada do WTA 1.000 de Miami. A cabeça de chave 11 desencantou em confrontos com a francesa Diane Parry, de quem jamais havia vencido, com virada por 3/6, 6/1 e 6/4 e deixou para trás o fantasma de quedas na estreia. Ela volta as quadras no domingo, para encarar a inglesa Katie Boulter. Tênis 2 - Thiago Wild está tomando gosto por disputar os grandes torneios. O retorno à chave principal em Miami após três anos foi diante do português Nuno Borges e com vitória por 6/4 e 7/5 após 1h41min. Agora, o brasileira enfrentará o local Taylor Fritz, cabeça de chave 12, nesta sexta-feira, às 13h. O brasileiro já vinha de quatro triunfos em Indian Wells.