Atletas do Hóquei de Canoas são convocados para Camp de Treinamento da Seleção

Dois atletas de Canoas estarão entre os jogadores que participarão do Camp de Treinamento da Seleção Brasileira de Hóquei Sub-21 masculina. Os esportistas Henrique da Silva (17 anos) e Leonardo Santos da Silva (19 anos) integram a equipe de programa Atleta Cidadão do Futuro (ACF), desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) do município da Região Metropolitana. As informações são da SMEL.

A ação faz parte do desenvolvimento da Seleção Brasileira Masculina de Hóquei sobre a Grama Sub-21 e acontecerá no Rio de Janeiro entre o próximo domingo (24) e o dia 31 de março. O Camp também é uma preparação para o Campeonato Pan Americano de Hóquei da categoria, que será disputado de 26 de junho a 12 de julho de 2024, em Surrey, no Canadá.

Para Leonardo, o treinamento é uma oportunidade de adquirir vivências esportivas. "Estou com uma expectativa muito boa, é sempre uma honra ser convidado para integrar a seleção brasileira e estar em mais um camp. Ansiedade a mil, para aprender, evoluir e ganhar experiência. E que eu possa contribuir também na equipe do ACF", afirma o atleta.

Já Henrique destaca a oportunidade de evolução técnica e tática durante o Camp. "A ideia é aproveitar ao máximo essa oportunidade, tanto para evoluir taticamente, quanto desenvolver as técnicas e conhecimento para encarar os próximos campeonatos", diz o canoense.

O secretário de Esporte e Lazer de Canoas, Jerson Cunha, fala que a convocação reflete o incentivo do município a variados esportes. "Este novo chamamento reflete o trabalho e a dedicação dos atletas, da equipe técnica e do empenho dos envolvidos. O hóquei do ACF é uma modalidade que cresceu e é desenvolvida no nosso programa, tanto na categoria rendimento quanto educacional. Nós estamos trabalhando para que essa e outras modalidades cresçam ainda mais", relata Cunha.