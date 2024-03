Futebol feminino - Pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Botafogo nesta quinta-feira, às 15h, no Estádio Nilton Santos. Na estreia, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o Corinthians. Justiça - Condenado em fevereiro por estupro contra uma mulher de 23 anos, Daniel Alves teve o pedido de liberdade provisória concedido pela Justiça espanhola nesta quarta-feira. O Tribunal de Barcelona decretou a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para o brasileiro. O jogador também não poderá sair da Espanha e vai entregar os passaportes em seu nome (brasileiro e espanhol) à Justiça local, além de comparecer semanalmente no Tribunal. Ainda cabe recurso contra a decisão. Ele alega inocência e recorre da sentença pelo crime de agressão sexual. Futebol espanhol - A La Liga rejeitou nesta quarta-feira a denúncia do Real Madrid contra o árbitro Juan Martínez Munuera por omitir os insultos ao brasileiro Vinicius Júnior na súmula do jogo contra o Osasuna, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, vencido pelo clube merengue por 4 a 2, em Pamplona. A entidade afirmou que o juiz "foi impecável e ajustou-se aos regulamentos que regem a arbitragem". Atlético-MG - Felipão não é mais técnico do Galo. O treinador teve a saída a anunciada pelo clube nesta quarta-feira, após uma reunião da diretoria na noite anterior, que avaliou o momento do comandante como ruim e sem perspectiva de melhora. A equipe está na final do Campeonato Mineiro e vai enfrentar o Cruzeiro após a Data Fifa. Cruzeiro - Alvo da dupla Gre-Nal na última janela de transferências, o lateral-esquerdo Marlon renovou nesta quarta-feira seu contrato com o clube mineiro. O novo vínculo vai até dezembro de 2026 e o jogador celebrou muito a permanência, uma motivação extra para a quebra do jejum sem o título Estadual. Paris 2024 - Aconteceu nesta quarta, no prédio Pulse, na capital francesa, o sorteio dos grupos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira feminina está no Grupo C, com Espanha, Japão, África 1, que será a melhor seleção do Pré-Olímpico Africano. A última seleção a integrara chave será Zâmbia, Marrocos, Nigéria ou África do Sul. O futebol masculino não se classificou para o torneio.