Portaluppi comenta sobre sorteio da Libertadores: "É sempre difícil"

O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, avaliou o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Campeão como jogador em 1983 e como treinador em 2017, o ttécnico sabe o caminho da glória eterna. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o comandante tricolor comentou sobre a primeira fase da competição. “Libertadores é sempre muito difícil, disputei várias vezes como jogador e várias como treinador. Não interessa se o jogo é na altitude ou aqui embaixo [no nível do mar]”, disse Portaluppi.



Ele ressaltou a dificuldade da Libertadores e a importância da competição para o clube e para a América “Todos os clubes correm atrás da Libertadores, assim como o Grêmio. É uma competição que todo mundo quer ganhar, por isso que ela é tão difícil”, apontou.

Em uma das chaves mais complicadas desta fase da competição, o Grêmio caiu no Grupo C, ao lado de Estudiantes (ARG), The Strongest (BOL) e Huachipato (CHI). Portaluppi não citou nenhuma equipe ou demonstrou preocupação sobre algum adversário em especial.



"Independente do grupo que o Grêmio caiu, todos os jogos serão difíceis, na Arena ou fora de casa. A competição é muito importante, em todos os sentidos. Por isso pedimos que a torcida compareça em massa aos nossos jogos", concluiu.