Futebol feminino - Pela 2ª rodada do Brasileirão, as Gurias Coloradas recebem o Fluminense nesta quarta-feira, às 20h30min, no campo do Sesc. Na estreia, as gaúchas empataram fora de casa com o América-MG, em 1 a 1. Justiça - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide hoje se o ex-jogador Robinho cumprirá pena no Brasil por condenação de estupro coletivo na Itália. O réu foi julgado e condenado a revelia pela Justiça italiana a nove anos de prisão, porque abusou sexualmente de uma jovem albanesa de 23 anos. Pelas regras internas do STJ, cabe à Corte Especial analisar o caso. O colegiado conta com os 15 ministros mais antigos do tribunal, que tem um total de 33 magistrados. Para que a sentença seja validada, é preciso maioria simples de votos. Racismo - Acerbi, zagueiro da Inter de Milão, negou que tenha praticado racismo contra Juan Jesus, do Napoli, durante duelo entre as equipes no último domingo. O defensor brasileiro reiterou a acusação. O jogador italiano afirmou que foi um mal-entendido. À imprensa italiana, ele negou ainda que tenha pedido desculpas específicas a Jesus, como o jogador afirmou. Acerbi foi desconvocado pela Itália como consequência do episódio. Santos - A semifinal do Paulistão contra o Bragantino pode não ser em Bragança Paulista, tampouco na Baixada Santista. O Peixe, que tem o mando do jogo pelo melhor desempenho na primeira fase, quer levar a partida, prevista para 27 ou 28 de março, para a Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Courtois - O goleiro do Real Madrid sofreu uma nova lesão grave e seguirá fora dos gramados. Nesta terça-feira, o clube espanhol anunciou que o jogador rompeu o menisco interno do joelho direito nos treinos. Essa é a segunda lesão grave pela qual o belga passa em 2023/2024. Ainda na pré-temporada, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia. Paris 2024 - Atletas da Rússia e de Belarus não vão participar da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas. A decisão foi divulgada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta terça-feira. Além disso, a entidade divulgou uma carta acusando os russos de politizar o esporte. Os países estão banidos devido às ações na guerra contra a Ucrânia. Apesar disso, os atletas poderão competir, usando cores neutras.