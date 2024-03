Empreendedora abre espaço para locação de raquetes de Beach Tennis em Porto Alegre

Os amantes de Beach Tennis têm um novo espaço para alugarem raquetes e descobrirem qual o material ideal para seus jogos. A empreendedora e especialista em raquetes Vanessa Kreitchmann abriu o RakaPoint, no bairro Menino Deus, no início de janeiro e já teve o retorno do investimento de cerca de R$ 60 mil em três meses, entre locações e consultorias.

O paredão de raquetes do RakaPoint tem itens que variam de R$ 1 mil a R$ 6 mil. As raquetes podem ser alugadas pelo período de 24h ou 48h, com preços que vão de R$ 290,00 a R$ 350,00. O local ainda é utilizado nas consultorias de Vanessa, para que os esportistas possam descobrir qual raquete se adequa às suas necessidades.

A empreendedora explica que o local foi pensado para que pessoas que estão iniciando no esporte possam entender o que há por trás das raquetes de BT. Nas prateleiras, estão raquetes cortadas, então é possível compreender quais são os materiais de que elas são compostas. "Tem toda a parte técnica para quem nunca teve contato vir aqui e conhecer a raquete", afirma. Com essa consciência do material, é mais fácil que as pessoas escolham a raquete adequada e evitem lesões.

Vanessa já tinha trajetória no nicho de raquetes esportivas, tendo realizado mais de 4.500 consultorias para que as pessoas descobrissem a raquete ideal. A ideia de abrir o espaço físico surgiu a partir da necessidade de sair do virtual e trazer o atendimento para o público gaúcho, já que a maior parte dos seus atendimentos é com clientes de outros estados.

Além disso, a consultora brinca que quem impulsionou a abertura foi sua namorada, a veterinária Marcella Bastos Lummertz (28), que não aguentava mais ter 2 mil raquetes de Beach Tennis estocadas em casa. "Assim, você consegue vir aqui, testar e ver se gosta; porque é um investimento grande entrar no ramo do Beach Tennis", complementa Marcella. Depois de alugar as raquetes e testar os materiais, a profissional pode indicar marcas parceiras para que o cliente possa adquirir os produtos.

O casal questiona o fato do BT ser considerado um esporte democrático, por conta da facilidade de jogar, mas o custo das raquetes ser alto e existir o risco das pessoas se lesionarem caso joguem com materiais inadequados. "Uma pessoa sedentária não tem o mesmo pique que uma que pratica Beach Tennis há dez anos, então temos que ter um cuidado muito grande", explica Vanessa.

Além de ser um local para aluguel dos produtos, a ideia é de que o RakaPoint também seja um ponto para a transmissão de importantes partidas da modalidade – é daí que vem o "point" do nome. Para o futuro breve, Vanessa projeto a expansão da marca, para que esteja presente em arenas de Beach Tennis também.

Histórico até a especialização em raquetes

Vanessa Kreitchmann, responsável pelo RakaPoint, espaço para locação de raquetes de BT. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Desde os quatro anos de idade, Vanessa está envolvida com esportes, tendo jogado futebol profissionalmente e testado outras modalidades. Mas foi quando cursava a faculdade de Educação Física, em 2013, que surgiu a paixão pelos esportes de raquete ao conhecer o Beach Tennis. "Neste dia, eu já comecei a gostar. Sempre joguei Frescobol – é a minha atividade de paixão antes do Beach Tennis –, e eu comecei a gostar na faculdade e praticar", conta a consultora.

Durante a prática, começou a achar as raquetes que o professor lhe emprestava pesadas, e buscou alternativas para adaptar o material. "Meu pai falou 'quem sabe a gente fura essa raquete?', bem leigo mesmo. Começamos a furar e eu amei essa parte mais técnica de raquete", comenta Vanessa. A partir de então, começou a procurar indústrias que pudessem explicar quais são as diferenças entre os materiais; consultou químicos sobre propriedades como fibra de vidro e carbono, que estão entre os componentes das raquetes de BT; se especializando no nicho de raquetes, ainda incipiente no Brasil.

"Marcas me contratavam para fazer projetos, para montar raquetes e, nisso, vi um déficit muito grande de pessoas lesionadas por conta de raquetes inadequadas", afirma a consultora. Assim, começou a realizar consultorias para encontrar a raquete ideal para cada pessoa, começando por uma anmnese técnica para ter dimensão do preparo físico da pessoa. Em média, Vanessa realiza 18 consultorias.